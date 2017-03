FBI tunnistas, et uurivad Trumpi ja Venemaa suhtlust

Uuritakse ka seda, kas mulluse valimiskampaaniaga seoses on pandud toime kuritegusid, kirjutab CNN.

"Uurime igasuguseid seoseid Trumpi kampaania liikmete ja Venemaa valitsuse liikmete vahel. Samuti seda, kas oli mingit koordineeritud tegevust nende vahel," sõnas Comey ning lisas, et kuni uurimine kestab, ei saa ta selle kohta täpsemaid detaile jagada.

FBI publicly confirming it’s investigating Russian meddling in US 2016 election & possible links to people in Trump campaign is a big deal