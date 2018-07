FBI: Trumpi kampaanianõunik värvati Venemaa poolt

USA Föderaalne Juurdlusbüroo (FBI) usub, et president Donald Trumpi valimiskampaaniaaegne välispoliitika nõunik Carter Page värvati Venemaa poolt.

Tõsiasi selgus välisluure jälgimise kohtu paberitest, millega paluti luba teostada mehe pealtkuulamist, paljastab ajaleht The New York Times.

Salajase iseloomuga dokumentidest, mille avalikustas ajalehe palvel justiitsministeerium, tuleb välja, et „FBI usub, et Carter Page värvati sihilikult Venemaa valitsuse poolt“.

Järgnev lauseosa on musta tindi all, misjärel see jätkub: „et õõnestada ja mõjutada 2016. aasta USA presidendivalimiste tulemust, minnes vastuollu USA kriminaalõigusega.“

Trumpi kampaanianõunik ütles juba mullu USA Esindajatekoja luurekomitee ees tunnistusi andes, et kohtus valimiskampaania ajal valitsusametnikega Venemaalt, sh ühe „kõrgema ametnikuga“.

Vastuoluline kohtumine leidis mehe enda sõnul aset kampaania tipphetkel tunamullu suvel, kui ta väisas Moskvat. „Ma tutvusin visalt paari inimesega. Asi sellega piirdus,“ väitis ta toona.

Ta eitab tänini, et oli Vene agent.

Justiitsminister avalikustas dokumentatsiooni reedel Informatsioonivabaduse Akti taotluse alusel.