FBI: Texase vanglas istuv mees on üles tunnistanud 90 mõrva

Little on öelnud uurijatele, et võib olla toime pannud kuni 90 mõrva ja võimudel on seni tõendeid tema seotuse kohta neist 36-ga, teatas FBI. Mitmekordset eluaegset vanglakaristust kandev Little hakkas oma tegudest rääkima kevadel vastutasuks teise vanglasse üleviimise eest pärast apellatsioonikaebuse tagasilükkamist, teatab Associated Press.

FBI teatas, et teeb nüüd koostööd justiitsministeeriumi õigusabibüroo, Texase ranger’ite ning kümnete muude osariigi ja kohalike õiguskaitseorganitega, et kõrvutada Little’i ülestunnistusi aastatel 1970-2005 Californiast Floridani aset leidnud naiste vägivaldsete surmajuhtumitega. Little’i tervis on kehv ja ta sureb tõenäoliselt vanglas, mistõttu kiirustavad uurijad võimalikult paljude ohvrite tuvastamisega, et võimaluse korral lahendamata juhtumid lahendatud saaksid.

Little’i kuritegelik elu kestis aastakümneid, teatab FBI. Pärast Ohios keskkoolist väljakukkumist elas Little „nomaadielu” ja vahistati esimest korda 1956. aastal. Ta tegeles poevarguste, narkootikumide, sissemurdmiste ja muuga.

2012. aastal vahistati Little Kentucky kodutute varjupaigas ja anti välja Californiasse, kus teda süüdistati narkokuriteos. Los Angelese politsei seostas ta DNA abil kolme 1980. aastate mõrvaga. Kõik kolm naist olid tapetud samal viisil.