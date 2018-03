FBI pöördus pärast kuut pommi Austinis meedia kaudu tegija poole: palun, me tahame teada, miks?

Naelu ja kilde täis pakk plahvatas eile kullerifirma FedEx keskuses USA Texase osariigis San Antonio lähedal, vigastades üht töötajat, ning veel üks mineeritud pakk leiti enne plahvatamist Austinis. Seega uuritakse kokku kuut sel kuul aset leidnud juhtumit, millest viis on olnud plahvatused, milles on hukkunud kaks inimest ja mis arvatakse olevat saripommipanija kätetöö.

Uurijad on astunud erakordse sammu ja avaldanud pommipanijale avaliku üleskutse meedia kaudu, et ta vähemalt esitaks mingeid nõudmisi või seletuse, vahendab Reuters.

Pingeid lisas veelgi üks eileõhtune plahvatus Austinis, mis vigastas üht meest. Politsei ning USA alkoholi, tubaka, tulirelvade ja lõhkeaine büroo (ATF) teatasid aga, et ei ole põhjust uskuda, et see plahvatus oleks teistega seotud või oleks jäljendaja kätetöö.

Kõik intsidendid peale ühe on aset leidnud Austinis. Erandiks oli teisipäevane plahvatus kohaliku aja järgi kell 00.30 FedExi jaotuskeskuse konveierilindil San Antonio lähedal, mis naistöötaja pikali paiskas.

Pakk oli saadetud ühelt Austini aadressilt teisele ning läbis sorteerimiskeskust Schertzi linnas Austinist 105 kilomeetri kaugusel.

Hiljem teatati kahtlasest pakist teises FedExi keskuses Austinis. Kohale saabunud politsei ja föderaalagendid leidsid pakist pommi, mis tehti kahjutuks.

Loe veel

Austini politsei, ATF ja Föderaalne Juurdlusbüroo (FBI) teatasid ühisavalduses, et uurijad on kindlaks teinud, et kaks FedExi pommi on seotud nelja pommiplahvatusega 2.-18. märtsil Austinis, milles on hukkunud kaks ja saanud viga neli inimest.

FedEx teatas, et võtab Schertzi ja Austini keskustes pakkide käitlemisel kasutusele erilised turvameetmed.

Võimud pöördusid meedia kaudu pommipanija poole, et viimane paljastaks oma motiivi, ning on palunud avalikkuselt vihjeid, pakkudes 115 000 dollari suurust vaevatasu vahistamiseni viiva informatsiooni eest.

„Keegi peab midagi teadma,” ütles FBI esindaja Christina Garza. „Isik nende lõhkeainete taga, palun, me tahame teada, miks.”

„See on ilmselgelt väga, väga haige inimene või võib-olla inimesed,” kommenteeris USA president Donald Trump. „Need on haiged inimesed ja me uurime selle põhjani välja.”