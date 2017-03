FBI palus väidetavalt justiitsministeeriumil Trumpi pealtkuulamissüüdistused ümber lükata

USA föderaalne juurdlusbüroo (FBI) palus laupäeval justiitsministeeriumil president Donald Trumpi väited, et president Barack Obama andis käsu eelmisel aastal Trumpi telefone pealt kuulata, ümber lükata, ütlesid kaks asjaga kursis olevat allikat CNN-ile.

FBI esitas selle palve, sest selline pealtkuulamine oleks ebaseaduslik, sest president ei saa lihtsalt anda käsku USA kodanike telefonide pealtkuulamiseks, teatasid allikad. Igasuguse taotluse kedagi pealt kuulata peab heaks kiitma kohus. Allikad ei teatanud, kes osalesid suhtluses FBI ja justiitsministeeriumi vahel või millist rolli võis mängida FBI direktor James Comey.

Ühe allika sõnul tundis FBI, et süüdistuse kohta avalduse tegemise asemel oleks sobivam paluda justiitsministeeriumil sõna võtta, sest FBI poliitika ei ole juurdluste kinnitamine ega eitamine.

Allikas ütles, et veel tunti, et oleks poliitiliselt sobivam selle asja käsitlemine justiitsministeeriumi kaudu, sest sealsed ametnikud on vabamad sellistest asjadest Valge Majaga rääkima. Enne võimalikku ümberlükkamist peeti vajalikuks mõningast suhtlemist Valge Majaga.

Seni pole justiitsministeerium Trumpi laupäevastele süüdistavatele sõnumitele Twitteris midagi vastanud. Justiitsministeeriumi pressiesindaja ei tahtnud seda kommenteerida ning kommentaarist keeldus ka FBI.

Trumpi abid palusid pühapäeval kongressi uurida, kas Obama administratsioon kuritarvitas oma volitusi 2016. aasta valimiskampaania ajal.

Valge Maja ei ole esitanud Trumpi väidete tõestuseks ühtki tõendit. Ei ole olemas avalikult teada olevaid usutavaid teateid Trumpi väite toetuseks, et Obama andis käsu Trumpi telefonide pealtkuulamiseks.

Endine rahvuslik luuredirektor James Clapper ütles pühapäeval, et luureagentuurid ei kuulanud Trumpi pealt ning FBI ei saanud välisluure jälgimisseaduse kaudu kohtuorderit Trumpi telefonide pealtkuulamiseks.