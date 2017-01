FBI juht: Venemaa häkkis vabariiklaste osariikide kampaaniaid, kuid mitte Trumpi oma

Venemaa häkkis vabariiklaste osariikide poliitilisi kampaaniaid ja vabariiklaste rahvuskomitee vanu e-postidomeene, kuid ei ole tõendeid selle kohta, et ta oleks edukalt sisse tunginud presidendiks valitud Donald Trumpi kampaaniameeskonna arvutitesse, teatas USA föderaalse juurdlusbüroo (FBI) direktor James Comey teisipäeval.

Lisaks sellele ütles Comey senati luurekomitees esinedes, et Venemaa ei avaldanud vabariiklaste osariikide kampaaniameeskondadelt ega rahvuskomitee vanadelt e-postidomeenidelt saadud informatsiooni, mis võib toetada USA luure seisukohta, et Moskva püüdis Trumpi presidendivalimistel demokraat Hillary Clintoni vastu aidata, vahendab Reuters.

Comey ütles senaatoritele, et FBI ei ole saanud mingeid tõendeid, et Trumpi kampaaniameeskonda või vabariiklaste praegust rahvuskomiteed oleks edukalt häkitud. Comey ei öelnud, kas Venemaa on püüdnud Trumpi kampaaniameeskonda häkkida.

Comey keeldus kommenteerimast, kas FBI võib uurida sidemeid Venemaa ja Trumpi kaastöötajate vahel.

Oregoni demokraadist senaator Ron Wyden avaldas Comeyle survet, et viimane annaks enne 20. jaanuari ehk Trumpi inauguratsioonipäeva avalikult salastamata vastuse, kuid Comey väitis, et ei saa seda teha.