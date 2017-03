FBI juht Kongressi ees: uurime Vene häkkimisega seoses ka Trumpi kampaaniatöötajate võimalikku kaasosalust

USA Föderaalse Juurdlusbüroo (FBI) juht James Comey ütles esmaspäeval USA Kongressi luurekomisjoni ees tunnistusi andes, et FBI jätkab demokraatliku partei häkkimise uurimist ning uurib ka USA kodanike võimalikku osalust.

Comey lisas, et see hõlmab ka Donald Trumpi kampaania töötajate võimalikke sidemeid häkkimise korraldajatega.

„Justiitsministeerium on andnud mulle loa kinnitada, et FBI uurib vastuluuretegevuse raames Venemaa valitsuse jõupingutusi sekkumaks 2016. aasta presidendivalimistesse,“ ütles Comey. „See hõlmab ka Trumpi kampaaniaga seotud isikute ja Vene valitsuse kõikvõimalike kontaktide uurimist. Samuti seda, kas Trumpi kampaania ja Vene valitsuse jõupingutuste vahel on mingisugune seos.“

Comey lubas, et nagu vastuluurega seotud juurdluste puhul ikka, annab FBI lõpuks hinnangu, kas sooritatud on kuritegu või mitte. Samas keeldus ta täpsustamast, milliste USA kodanike tegevust uuritakse.

„Kuna tegu on käimasoleva juurdlusega, mille asjaolud on salastatud, ei saa ma öelda rohkemat selle kohta, millega me tegeleme ja kelle tegevust me uurime,“ ütles Comey. „Kongressi juhtkonna palvel oleme teinud ebatavalise sammu ja andnud kongressi liikmetele juurdlusest salastatud ja detailse ülevaate. Aga neid detaile ei saa ma siin avaldada. Ma tean, et see on paljude jaoks väga frustreeriv, aga nii peab see olema. Palun ärge tehke järeldusi faktist, et ma ei saa teatud teemasid kommenteerida. Tean, et spekuleerimine on inimloomusele omane, kuid pole õiglane teha järeldusi lihtsalt sellepärast, et ma ei saa kommenteerida.“