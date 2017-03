FBI hakkas otsima WikiLeaksi avaldatud väidetavate CIA dokumentide allikat

USA föderaalne juurdlusbüroo (FBI) hakkas otsima WikiLeaksis avaldatud väidetavalt luure keskagentuuri (CIA) dokumentide allikat, kinnitas asjaga kursis olev allikas ABC Newsile.

WikiLeaks avaldas enam kui 8000 lehekülge väidetavalt CIA saladokumente, mis paljastavad saladusi agentuuri häkkimisvahendite kohta arvutitesse, mobiiltelefonidesse ja nutiteleviisoritesse sissemurdmiseks.

CIA teatas kolmapäeval tehtud avalduses, et ei kommenteeri dokumentide ehtsust.

Veel teatas CIA, et tema missioon on koguda agressiivselt luureandeid välismaal, et kaitsta Ameerikat terroristide, vaenulike riikide ja teiste vastaste eest, ning tal on õiguslikult keelatud jälgida elektrooniliselt üksikisikuid kodumaal.

CIA tegevus on range järelevalve all, et tagada, et see on täielikus kooskõlas seadusandluse ja USA põhiseadusega, teatas agentuur.

„Ameerika avalikkus peab olema sügavalt mures igasuguste WikiLeaksi paljastuste pärast, mis on mõeldud kahjustama luurekogukonna võimet kaitsta Ameerikat terroristide ja teiste vastaste eest,“ teatas CIA. „Sellised paljastused ei sea ohtu mitte ainult USA personali ja operatsioone, vaid ka varustavad meie vastased vahendite ja informatsiooniga meile kahju tegemiseks.“

WikiLeaks väitis, et dokumente levitas valitsuse endine lepinguline töötaja.

„Hiljuti kaotas CIA kontrolli enamiku oma häkkimisarsenali, sealhulgas pahavara, viiruste, troojalaste, relvaks muudetud „nullpäeva“ turvaaukude, pahavara eemalt kontrollimise süsteemide ja sellega seotud dokumentatsiooni üle. See erakordne kogu, mis kujutab endast enam kui mitut sada miljonit rida koodi, annab oma valdajale CIA kogu häkkimisvõimekuse. Arhiiv näib olevat ringelnud USA valitsuse endiste häkkerite ja lepinguliste töötajate hulgas ilma loata ning üks neist on varustanud WikiLeaksi selle arhiivi osadega,“ teatas WikiLeaks.