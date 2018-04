FBI endine direktor: Trump tahtis, et ma lükkaksin ümber tema Moskvas prostituutidega hullamise väited, et Melania ei usuks

„Ja ma mäletan, et mõtlesin: „Kuidas saab su naine mõelda, et on üheprotsendine võimalus, et sa olid koos prostituutidega Moskvas teineteise peale pissimas?” Ma olen ekslik inimene, aga ei ole praktiliselt mingit võimalust, et minu naine mõtleks, et see on tõsi. Seega, missugune abielu missuguse mehega arvab su naine selle olevat, et on vaid 99-protsendine võimalus, et sa ei teinud seda?” küsis Comey.

Comey sõnul ütles Trump talle siis: „Ma võin anda teile käsu seda uurida.”

„Ma ütlesin: „Sir, see on teie asi. Aga te peaksite olema sellega ettevaatlik, sest võivad tekkida jutud, et me uurime teid isiklikult ja teiseks, on väga keeruline tõestada, et miski ei toimunud,”” ütles Comey.

Comey sõnul rääkis ta toimikust Trumpile esimest korda mitu nädalat varem, 2017. aasta 6. jaanuaril.

Vestlus oli Comey sõnul tõeliselt kummaline ja tal tekkis „peaaegu kehaväline kogemus”.

„Ma hõljusin iseenda kohal, vaadates alla ja mõeldes: „Sa istud siin, briifid Ühendriikide ametisse astuvat presidenti prostituutide kohta Moskvas,”” ütles Comey.

„Ma hakkasin talle rääkima, et väide oli, et ta oli olnud koos prostituutidega ühes hotellis Moskvas 2013. aastal visiidi käigus Miss Universumi võistluse jaoks ja et venelased filmisid seda episoodi, ja ta katkestas väga kaitsvalt ja hakkas sellest rääkima, teate: „Kas ma näen välja nagu mees, kes vajab litse?”” meenutas Comey. „Ja ma oletasin, et ta küsis seda retooriliselt ja ma ei vastanud sellele ja liikusin lihtsalt edasi ja seletasin: „Sir, ma ei ütle, et me usaldame seda, ma ei ütle, et me usume seda. Me lihtsalt mõtlesime, et on väga tähtis, et te teaksite.””

Küsimusele, kas ta uskus Trumpi eitust, vastas Comey, et mäletab end olevat sellega seoses kõige rohkem vapustatud.

„Ausalt öeldes ei mõelnud ma kunagi, et need sõnad mul üle huulte tulevad, aga ma ei tea, kas Ühendriikide praegune president oli 2013. aastal Moskvas koos prostituutidega teineteise peale pissimas,” ütles Comey. „See on võimalik, aga ma ei tea.”