FBI endine direktor Comey: Trump on presidendiks moraalselt sobimatu

„On midagi tähtsamat kui see, et see peaks meid kõiki ühendama, ja see on see, et meie president peab kehastama selle riigiks tuumaks olevate väärtuste austamist ja järgimist,” ütles Comey. „Kõige tähtsam neist on tõde. See president ei ole võimeline seda tegema. Ta on presidendiks moraalselt sobimatu.”

Comey hoidus vastamast küsimusele, kas ta usub, et Trump tuleks tagandada, nimetades seda „seaduse, faktide ja poliitika küsimuseks”.

Valge Maja väitis algul, et Comey vallandati selle tõttu, kuidas ta tegutses seoses Hillary Clintoni e-kirjade skandaali uurimisega. Hiljem ütles Trump aga NBC-le, et üks tegur tema otsuses oli „see Venemaa asi”. Enne Comey raamatu ilmumist on Trump, tema liitlased ja vabariiklaste rahvuskomitee alustanud agressiivset kampaaniat FBI endise direktori diskrediteerimiseks.