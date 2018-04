FBI endine direktor Comey: Trump nõudis lojaalsust nagu maffiaboss

Raamat „A Higher Loyalty” („Kõrgem lojaalsus”) on Comey esimene ulatuslik avalik ülevaade enda tegevusest seoses Trumpi ja Hillary Clintonit puudutavate juurdlustega ning tema Trumpi poolt vallandamisest.

Comey kirjeldab Trumpi kui „ebaeetilist ning end tõe ja institutsiooniliste väärtustega mittesiduvat” inimest, keda juhib ego ja kellele on tähtis isiklik lojaalsus.

Mõni nädal enne eraõhtusööki Trumpiga, veidi enne inauguratsiooni, olid Comeyl samasugused maffia lojaalsuslubaduste tunded esimesel kohtumisel Trumpiga Trump Toweris, et anda Trumpile, asepresidendiks valitud Mike Pence’ile ja nende lähematele abidele ülevaade Venemaa jõupingutustest valimiste mõjutamiseks.

Selle asemel, et küsida, kuidas Venemaa ohule vastu astuda, keskendusid Trump, Pence ja tööd alustavad Valge Maja abid Reince Priebus ja Sean Spicer Comey sõnul sellele, kuidas kuuldut maksimaalse poliitilise kasu saamiseks ära kasutada.

„Ma istusin seal, mõeldes, püha pask, nad püüavad teha igaüht meist „amica nostra’ks” - meie sõbraks. Meid sisse vedada,” kirjutab Comey. „Nii hullumeelselt, kui see ka ei kõla, oli mul äkki tunne, et ühe silmapilguga püüdis presidendiks valitu teha meist kõigist osa samast perekonnast ja Trumpi Meeskond oli teinud sellest „meie asja”.”

Pärast „ausa lojaalsuse” lubadust oli Comeyl Trumpiga veel üks kohtumine Ovaalkabinetis. Seekord näis Trump Comey sõnul nõudvat, et ta lõpetaks FBI juurdluse vallandatud rahvusliku julgeoleku nõuniku Michael Flynni üle.

„Ta on hea mees,” ütles Trump Comeyle. „Ma loodan, et sa saad selle jätta.”

„Ma ei katkestanud presidenti, et protesteerida, et see, mida ta palus, oli sobimatu, mida ma ilmselt oleksin pidanud tegema,” kirjutab Comey. „Aga kui ta ei teadnud, et see, mida ta tegi, oli sobimatu, miks oli ta siis visanud kõik, sealhulgas minu bossi (peaprokurör Jeff Sessionsi – toim) ja asepresidendi ruumist välja, et ta saaks ainult minuga rääkida?”

Raamat on vürtsitatud isiklike tähelepanekutega Trumpi kohta. Comey kirjutab, et Trump näis lühem, kui ta oli paistnud debatilaval, ning tema kätlemiseks antud käsi „oli väiksem kui minu oma, kuid ei paistnud olevat ebatavaliselt väike”.

Esimese kohtumise kohta Trump Toweris kirjutab Comey, et Trumpi nägu paistis kergelt oranžina, eredad valged poolkuud silmade all, ning tal oli muljetavaldav soeng, eredad blondid juuksed, mis lähemal vaatlusel paistsid olevat kõik tema enda omad. „Ma mäletan, et mõtlesin, kui kaua tal hommikul aega võtab, et see korda seada,” kirjutab Comey.

Ühes kohas kirjeldab Comey Trumpi rääkimisviisi kui „suulist pusle kokkupanemise võistlust ilma ajavõtuta”.