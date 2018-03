FBI eksjuhi Comey asetäitja vallandati vahetult enne pensionileminekut. Vallandatu: see on Trumpi kättemaks

Sessionsi sõnul kinnitasid mõlemad raportid, et McCabe oli loata meediaga suhelnud ja andnud mitmel puhul valeütlusi, sealhulgas vande all.

McCabe ütles oma avalduses, et tegu on kättemaksuga endise ülemuse James Comey ütluste toetamise eest erinevate uurimiste käigus. McCabe vallandati kaks päeva enne tema 50. sünnipäeva, mil ta oleks saanud pensionile minna. Tänavu astus ta FBI juhi asetäitja kohalt tagasi, kuid jätkas FBI-s töötamist.

Oma avalduses viitas eksametnik, et tema ja ta pere vastu on viimase pooleteist aasta jooksul korraldatud laimukampaania. "Mind koheldakse sellisel moel rolli pärast, mida ma mängisin, tegude pärast, mida ma tegin, ja sündmuste pärast, millele ma pärast James Comey vallandamist tunnistajaks olin," teatas McCabe. "Presidendi säutsud on seda kõike võimendanud, ta on kutsunud üles mind valladama."

President Donald Trump väljendas uudise üle Twitteris heameelt ja ütles, et see on suurepärane päev kõigile FBI töötajatele. "Vagatsev James Comey oli tema boss ja jättis McCabe´ist mulje kui kooripoisist," kirjutas president. "Ta teadis kõike valedest ja korruptsioonist FBI kõrgematel tasemetel!"

Andrew McCabe FIRED, a great day for the hard working men and women of the FBI - A great day for Democracy. Sanctimonious James Comey was his boss and made McCabe look like a choirboy. He knew all about the lies and corruption going on at the highest levels of the FBI!