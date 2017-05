FBI direktori memo järgi nõudis Trump temalt Flynni Vene-sidemete juurdluse lõpetamist

USA president Donald Trump nõudis föderaalse juurdlusbüroo (FBI) tollaselt direktorilt James Comeylt veebruaris Trumpi endise rahvusliku julgeoleku nõuniku Michael Flynni Vene-sidemete uurimise lõpetamist, selgub veidi pärast kohtumist kirjutatud Comey memost.

„Ma loodan, et te saate sellel minna lasta,“ ütles Trump memo järgi Comeyle, vahendab New York Times.

New York Timesi teatel on Trumpi selle palve dokumenteerimine selgeim tõend selle kohta, et president on püüdnud otseselt mõjutada justiitsministeeriumi ja FBI juurdlust Trumpi kaastöötajate ja Venemaa vaheliste sidemete kohta. Teisipäeva õhtul kohaliku aja järgi nõudis esindajatekoja järelevalvekomitee vabariiklasest esimees Jason Chaffetz, et FBI esitaks kõik „memorandumid, märkmed, kokkuvõtted ja salvestused“ vestlustest Trumpi ja Comey vahel.

Sellised dokumendid võivad Chaffetzi sõnul tõstatada küsimusi, kas president püüdis FBI-d mõjutada või takistada.

Comey kirjutas üksikasjalikult vestlust Trumpiga kirjeldava memo kohe pärast kohtumist, mis leidis aset päev pärast Flynni tagasiastumist, teatasid kaks memo lugenud inimest New York Timesile, mis märgib, et FBI agentide sündmuste käigus tehtud märkmeid on kohtutes korduvalt loetud usutavateks tõenditeks vestluste kohta.

Comey rääkis memo olemasolust FBI kõrgetasemelistele ametnikele ja lähematele kaastöötajatele, kellest üks luges osi sellest New York Timesi reporterile ette.

Loe veel

„Ma loodan, et te saate avada tee, et lasta sellel minna, lasta Flynnil minna,“ ütles Trump memo järgi Comeyle. „Ta on hea mees. Ma loodan, et te saate lasta sellel minna.“

Trump ütles Comeyle, et Flynn ei teinud midagi valesti, selgub memost.

Comey ei lubanud uurimise lõpetamise kohta midagi ja ütles ainult: „Ma olen nõus, et ta on hea mees.“

Valge Maja tegi avalduse, milles eitas memos kirjeldatut.

„Kuigi president on korduvalt väljendanud oma seisukohta, et kindral Flynn on korralik mees, kes teenis ja kaitses meie maad, ei ole president kunagi palunud hr Comeyl või kellelgi teisel lõpetada ühtki juurdlust, sealhulgas ühtki juurdlust, milles on osaline kindral Flynn,“ öeldakse avalduses. „Presidendil on meie õiguskaitseagentuuride ja kõigi juurdluste vastu ülim austus. See ei ole tõene ega täpne kirjeldus vestlusest presidendi ja hr Comey vahel.“

Chaffetz saatis FBI direktori kohusetäitjale Andrew McGabe’ile kirja, milles seab sisedokumentide esindajatekoja järelevalvekomiteele üleandmise tähtajaks 24. mai.

Comey on kirjutanud samasuguseid memosid, sealhulgas salastatuid, iga telefonikõne ja kohtumise kohta presidendiga, teatasid kaks allikat New York Timesile.

Trump vallandas Comey eelmisel nädalal. Administratsiooni ametnikud on vallandamist erinevalt ja vastukäivalt põhjendanud. Trump ütles teleintervjuus, et üks põhjuseid oli see, et ta usub, et „see Vene asi“ on „väljamõeldud lugu“.

Vaatamata vestlusele Trumpi ja Comey vahel on juurdlus Flynni tegevuse üle jätkunud.

Comey ja tema abid pidasid Trumpi sõnu katseks juurdlust mõjutada, kuid nad otsustasid, et püüavad vestlust salajas hoida – isegi FBI agentide eest, kes tegelesid Vene sidemete uurimisega – et vestluse üksikasjad ei mõjutaks juurdlust.