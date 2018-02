FBI-d ja õpetajaid oli Florida koolitulistaja Nikolas Cruzi eest hoiatatud

USA Föderaalne Juurdlusbüroo (FBI) vaatab üle oma tegevuse seoses hoiatusega kolmapäeval Florida koolitulistamises 17 inimest tapnud Nikolas Cruzi kohta. Cruzi eest, keda seljakotiga Marjory Stoneman Douglase keskkooli ei lubatud, hoiatati ka õpetajaid.

19-aastane Cruz käis kohtu ees, kus talle esitati süüdistus 17 ettekavatsetud mõrvas. Tegemist oli ohvriterohkeima koolitulistamisega USA-s pärast 2012. aastat, vahendab BBC News.

Florida school shooting suspect makes first court appearance via video link from jail: "You are charged with 17 counts of premeditated murder." Suspect ordered held without bond. https://t.co/pzJtPn5MCg pic.twitter.com/AOFHjobHux — ABC News (@ABC) February 16, 2018

Cruz teatas eelmisel aastal YouTube’i postituses, et temast saab „professionaalne koolitulistaja”. FBI tunnistas, et üks YouTube’i kasutaja teavitas võime sellest postitusest. FBI teatas, et uuris YouTube’i kommentaari, kuid ei suutnud lõpuni tuvastada isikut, kes selle postitas.

Cruz tunnistas eile uurijatele, et tema oli tulistaja, ja lisas, et tal oli seljakotitäis laskemoona.

FBI-d teavitas Cruzi YouTube’i postitusest kasutaja Ben Bennight, kes rääkis FBI esindajatega umbes 20 minutit. Bennighti sõnul võttis FBI pärast Parklandis toimunud koolitulistamist temaga uuesti ühendust.

FBI kommenteeris eile, et neid teavitati sellest kommentaarist, ja lisas, et nad kontrollisid asja, kuid ei suutnud tuvastada selle taga olnud isikut.

Matemaatikaõpetaja Jim Gard ütles ajalehele Miami Herald, et kooli juhtkond saatis õpetajatele e-kirja, milles hoiatati Cruzi käitumise eest.

„Meile öeldi eelmisel aastal, et teda ei lubata seljakotiga linnakusse,” ütles Gard Miami Heraldile. „Temaga oli eelmisel aastal probleeme seoses õpilaste ähvardamisega ja ma arvan, et tal paluti linnakust lahkuda.”

Pole selge, miks Cruz koolist välja visati. Endine koolikaaslane Joshua Charo ütles, et Cruzi seljakotist leiti kuule.

„Ma ei saa öelda, et olin šokeeritud,” ütles Charo pärast tulistamist. „Ta paistis selline poiss, kes midagi sellist teeb.”

Teised õpilased kordasid seda arvamust. „Kõik ennustasid seda ette,” ütles üks õpilane kohalikule telejaamale WFOR.

Politsei teatas aga, et neid ei oldud Cruzi võimalikust rünnaku eest hoiatatud.

USA meedia tsiteerib valgete ülemvõimu pooldava organisatsiooni Republic of Florida juhti Jordan Jerebit, kes ütles, et Cruz on kunagi koos nendega treeninud, kuid organisatsioon ei soovitanud ega käskinud tal koolitulistamist toime panna.

Kohalik meedia teatas siiski hiljem, et uurijad ei ole suutnud leida seost Cruzi ja Republic of Florida vahel.

Kahel erineval Instagrami kontol poseeris Cruz relvade ja nugadega.

Koolitulistamises kasutas Cruz väidetavalt poolautomaatrelva AR-15, mille ta teadete kohaselt ostis seaduslikult.