Facebook tegi Prantsusmaal algust libauudiste vastase võitlusega

Facebook tuli esmaspäeval välja algatusega libauudistega võitlemiseks Prantsusmaal, kus on lähenemas presidendivalimised.

Facebook teatas esmaspäeval, et teeb koostööd mitme juhtiva Prantsusmaa uudisteorganisatsiooniga, teiste hulgas näiteks AFP, BFM TV, L’Expressi ja Le Monde’iga, et tagada, et Facebookis ei avaldataks libauudiseid, vahendab Reuters.

Facebooki on kritiseeritud, et ta ei tegutsenud piisavalt valeinformatsiooni levitamise vastu eelmise aasta USA presidendivalimiste kampaania ajal, ning nüüd on Facbook kehtestanud meetmed probleemi lahendamiseks.

Eelmisel kuul käivitas Facebook libauudistevastase algatuse ka Saksamaal, kus on väljendatud muret, et libauudised või vihakõne internetis võivad mõjutada septembrikuiseid parlamendivalimisi.