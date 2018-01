Facebook hakkab oma kahelt miljardilt kasutajalt nõu küsima

Facebook andis teada, et hakkab oma kahelt miljardilt kasutajalt pärima uudistelehtede usaldusväärsuse kohta, et aidata selle põhjal usaldusväärsetel väljaannetel paremini inimesteni jõuda.

Juba alates tulevast nädalast on võimalik maailma suurima suhtlusvõrgustiku kasutajatel hinnata väljaannete usaldusväärsust, mille eesmärk on tõkestada uudisvoos valeuudiste levikut, vahendab uudistekanal BBC.

Lehed, mida kasutajad peavad kõige usaldusväärsemaks, saavad eelise uudisvoogu jõudmisel.

Facebooki juht Mark Zuckerbergi ütles reedel, et nad otsustasid seesuguse lahenduse kasuks, lähtudes objektiivsuse olulisusest. Tema sõnul oleks seda raske teha, kui usaldusväärsust hindaks kompanii palgal olev ekspertgrupp. „Me võiksime neid otsuseid ise teha, kuid ei pea seda õigeks,“ selgitas ta.

„Tänapäeval on liiga palju sensatsiooniiha, valeinformatsiooni ja kallutatust ning sotsiaalmeedia võimaldab inimestel jagada informatsiooni kiiremini, kui eales varem ja kui me ei tegele nende probleemidega, siis me lõpetame nende võimendamisega,“ märkis Zuckerberg.

Alles nädala eest teatas Facebooki looja, et võrgustik kavatseb üleüldse vähendada erinevate firmade, brändide ja meedia jagatavat sisu kasutajate uudisvoogudes, viimaks inimesteni senisest enam nende lähedaste, sugulaste ja sõprade vestlusi.