Expressen: Rootsi on pakkunud ennast Trumpi ja Kim Jong-uni kohtumise võõrustajaks

Rootsi on pakkunud ennast USA presidendi Donald Trumpi ja Põhja-Korea valitseja Kim Jong-uni kohtumise võõrustajaks. Täna pärastlõunal maandub Stockholmis Põhja-Korea välisminister Ri Yong-ho, et kohtuda oma Rootsi kolleegi Margot Wallströmiga, teatab ajaleht Expressen.

Expresseni teatel on Rootsi üks riikidest, mida on Kimi ja Trumpi võimaliku neutraalse kohtumispaigana mainitud.

„Kui on kedagi, kes palub meilt abi või arvab, et meil võib olla mingi roll mängida, teeme me seda loomulikult,” on Wallström öelnud võimaluse kohta korraldada Trumpi ja Kimi kohtumine Rootsi pinnal.

Eelmisel nädalal saabus informatsioon, et Põhja-Korea välisminister Ri saabub lähiajal Rootsi. Nüüd on teada, et Ri maandub Arlanda lennuväljal juba täna.

Ri kohtub Rootsis Wallströmiga ning Expresseni andmetel arutatakse täna ja homme muu hulgas kavandatavat Põhja-Korea ja USA tippkohtumist.

Wallströmi pressiesindaja Pezhman Fivrin ei tahtnud kohtumist rohkem kommenteerida, kui on öeldud ametlikus pressiteates, kus teatatakse, et arutatakse olukorda Korea poolsaarel ja Rootsil on mängida dialoogi vahendav roll.