Europarlament karistas naistele väiksema palga maksmist õigustanud poolakat

Janusz Korwin-Mikke Foto: Alik Keplicz, AP

Euroopa Parlament karistas teisipäeval oma Poola paremäärmuslasest liiget, 74-aastast Janusz Korwin-Mikket selle eest, et ta avaldas arvamust, et naistele tulebki vähem palka maksta, sest nad on nõrgemad ja vähem intelligentsed kui mehed.