Euroopa Ülemkogu president Tusk: ilma plaanita Brexiti nõudjatele on eriline koht põrgus

Tusk lisas, et ta ei usu enam, et on olemas viis Suurbritannia Euroopa Liidust lahkumise peatamiseks nii peaminister Theresa May kui ka opositsiooniliidri Jeremy Corbyni Brexitit toetava seisukoha tõttu, vahendab Reuters.

„Ma olen mõelnud, milline näeb välja see eriline koht põrgus nende jaoks, kes ajasid Brexiti asja ilma, et neil oleks olnud isegi plaani visandit, kuidas see ohutult läbi viia,” ütles Tusk täna pärast kohtumist Iirimaa peaministri Leo Varadkariga.

Tusk lisas, et ta on jõudnud järeldusele, et nüüd ei ole enam ühtki poliitilist jõudu ega ühtki tõhusat juhti nende jaoks, kes tahavad Euroopa Liitu jääda.

Tuski sõnul on nii konservatiivist peaministril Mayl kui ka leiboristist opositsiooniliider Corbynil Brexitit pooldav seisukoht.