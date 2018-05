Euroopa ülemkogu eesistuja Donald Tusk: selliste sõpradega nagu Trump tekib küsimus, milleks veel vaenlasi vaja on

Samuti kinnitas Tusk, et EL plaanib jätkata Iraani tuumaleppe täitmist ja võtta meetmeid, et kaitsta Euroopa firmasid Iraaniga seotud USA sanktsioonide eest. Kohtumisel andsid Suurbritannia, Prantsusmaa ja Saksamaa valitsusjuhid teistele Euroopa liidritele ülevaate Iraani leppe olukorrast ja arutati Euroopa Komisjoni võimalusi selle päästmiseks.

Looking at latest decisions of @realDonaldTrump someone could even think: with friends like that who needs enemies. But frankly, EU should be grateful. Thanks to him we got rid of all illusions. We realise that if you need a helping hand, you will find one at the end of your arm.