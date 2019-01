Euroopa suurriigid esitasid Venezuela president Madurole ultimaatumi

Euroopa riikide nõudmine sätestab, et Maduro peab teatama erakorraliste valimiste väljakuulutamisest järgneva kaheksa päeva jooksul. Vastasel juhul tunnustakse sarnaselt ameeriklastele ning Euroopa ja Lõuna-Ameerika riikidele seadusliku riigipeana rahvusassamblee spiiker Juan Guaidót.

Venezuela pealinnas Caracases kolmapäeval toimunud opositsiooni meeleavaldusel teatas Guaidó, et de facto riigipea Maduro on ebaseaduslikult ametis ja kuulutas ennast de jure riigipea kohusetäitjaks.

35-aastane Guaidó ütles juba vahetult pärast ametivande andmist, et ta soovib opositsiooni kontrolli all oleva rahvusassamblee nimel üle kinnitada kõrgeima võimaliku seadusandliku kogu seisukoha, et Nicolás Maduro võimulolek ei ole pärast tema esimese ametiaja lõppu enam mingil moel seaduslik.

„10. jaanuarist alates hoiab ta jõuga enda käes riigipeatooli ja sellest tulenevalt on rahvusassamblee ainus legitiimne rahva esindaja,“ ütles rahvusassamblee juht opositsioonilisest erakonnast Rahva Tahe, kutsudes üles sõjaväge „taastama demokraatiat“.