Euroopa suurfirmad teatavad järjest, et ei saa USA sanktsioonide tõttu Iraanis tegevust jätkata

Prantsuse president Emmanuel Macron ütles täna, et Totalil on õigus langetada selliseid otsuseid oma äranägemise järgi, kuid EL peab astuma samme nende firmade kaitseks, kes soovivad Iraanis tegutsemist jätkata. "Rahvusvahelised firmad, kellel on huvisid paljudes riikides, langetavad otsuseid oma huvidest lähtudes ja neil peab see vabadus säilima," ütles Macron. "Oluline on aga see, et teised firmad, eriti keskmise suurusega firmad, kes puutuvad Ameerika ja teiste riikide turuga vähem kokku, saaksid selle otsuse samuti vabalt langetada."

Hiljuti hoitatas ka Saksa firma Wintershall oma Iraani-partnereid, et ei pruugi riigis naftaprojektide läbiviimiseks enam rahastust saada. Taani meretranspordifirma Torm teatas, et on USA sanktsioonide tõttu lõpetanud uute Iraani tellimuste vastuvõtmise.