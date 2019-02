Euroopa riigid tunnustasid opositsiooniliider Guaidód Venezuela ajutise presidendina

„Nicolás Maduro ei ole välja kuulutanud presidendivalimisi kaheksapäevase ajapiiri sees, mille me oleme seadnud. Nii tunnustab Ühendkuningriik Euroopa liitlaste kõrval Juan Guaidód ajutise põhiseadusliku presidendina, kuni toimuvad usutavad valimised. Loodame, et see viib meid lähemale humanitaarkriisi lõpetamisele,” ütles Suurbritannia välisminister Jeremy Hunt Twitteris.

Nicolas Maduro has not called Presidential elections within 8 day limit we have set. So UK alongside European allies now recognises @jguaido as interim constitutional president until credible elections can be held. Let’s hope this takes us closer to ending humanitarian crisis