Euroopa riigid ja suurfirmad sattusid massiivse Venemaalt alguse saanud küberrünnaku alla

Euroopa riigid ning USA ja Euroopa suurfirmad sattusid Venemaalt ja Ukrainast alguse saanud küberrünnaku ohvriks, teatab CNN.

Eestisse ei ole rünnak esialgsetel andmetel jõudnud.

Rünnaku alla on sattunud nii Ukraina keskpank kui ka Ukraina Oschadbank, Kiievi energiafirma Kyivenergo, Kiievi Borõspili lennujaam, Briti reklaamifirma WPP, Prantsuse tööstusfirma Saint-Gobain jt.

Viirus levis kiirelt üle maailma, selle mõjudest teatasid ka sellised firmad nagu transpordifirma A.P. Moller-Maersk ja ravimitootja Merck & Co. Viirus on jõudnud ka USAsse ning ametnikud kardavad, et see levib ka Ameerikas kiirelt.

Riigi infosüsteemi amet: pahavara levib ülikiiresti, sihikule on võetud Windowsi süsteemid

Täna hommikul tabas maailma uus lunavaralaine, nakatunud on mitmete suurettevõtete süsteemid. Praeguseks on teada, et pahavara levib ülikiiresti ning taaskord on sihikule võetud Windowsi süsteemid. Praeguseks on kinnitatud nakatumised toimunud kaheksas riigis, Eestis teadaolevalt ühtegi nakatumist senini toimunud pole, teatas riigi infosüsteemi amet täna.

Teadaolevalt on tegemist Petya lunavara täiendatud versiooniga. Sarnaselt WannaCry juhtumile, mis toimus vaid kuu aega tagasi, ei ole ka praegusel juhul leitud nakatumisvektorit, kuid kahtlustatakse taaskord SMBv1 ning ExternalBlue ärakasutamist.

Lunavaraga nakatumise oht on kõikidel Windowsi operatsioonisüsteemi kasutavatel seadmetel, eriti laialdaselt on seekordne nakatumine tabanud Windows 7 operatsioonisüsteemi kasutavaid seadmeid.

Petya lunavaraga nakatumise ärahoidmiseks soovitame paigaldada Windowsi operatsioonisüsteemi viimased turvauuendused ning sulgeda SMB versiooni 1 kasutamine organisatsiooni arvutites. Lisaks soovitame andmeid varundada.

Teadaolevalt puudub seekordsel lunavaraversioonil nn väljalülitusnupp, samuti pole hetkel lähemat teavet ründajate tausta ega motiivide kohta.

Juhul, kui teie süsteemid on mainitud moel kannatada saanud, ootame teid sellest teada andma Riigi Infosüsteemi Ameti intsidentide käsitlemise osakonnale CERT-EE meiliaadressil cert@cert.ee.