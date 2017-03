Euroopa pettustevastane amet tahab Suurbritannialt maksupettuse eest kahe miljardi eurost trahvi

ELi pettustevastane amet (OLAF) teatas, et Briti tolliamet on vastutav Hiina kaupadega seotud maksupettuse skeemi eest, mis läks Euroopa liidu riikidele maksma 1,987 miljardit eurot.

OLAF tõdes, et vaatamata korduvatele kaebustele ei võtnud Briti võimud oma sadamates toimunud maksupettuse vastu midagi ette. Aastatel 2014-16 toimunud uurimine keskendus Felixstowe´ ja Doveri sadamatele, kustkaudu saabub Euroopasse suur osa Hiina päritolu tekstiili- ja jalatsiimpordist.

OLAFi teatel aktsepteerisid Briti võimud süstemaatiliselt tollideklaratsioone, kus hinnati kaupade väärtus tegelikust märksa madalamaks. Näiteks deklareeriti sadamates naiste pükste turuväärtusena 91 senti kilogramm, ehkkki tegelikkuses on isegi toorpuuvilla turuhind kõrgem. Mujal euroliidus hinnati samalaadset kaupa deklareerides selle turuväärtuseks keskmiselt 26 eurot kilogramm. Seejärel toimetati kaubad edasi teistesse liikmesriikidesse.

OLAF edastas Euroopa Komisjonile soovituse nõuda Suurbritannialt kahjusumma väärtuses trahvi maksmist. Summa tuleks ameti hinnangul kanda otse Euroopa Liidu eelarvessse.

„Ehkki OLAF on teinud pettuse lõpetamiseks korduvaid jõupingutusi ja vaatamata sellele, et paljud teised liikmesriigid on petturite vastu samme astunud, jätkab Ühendkuningriigi petuskeem laienemist,“ öeldakse agentuuri pressiteates.

Prantsuse tollijuurdluste ameti osakonnajuhataja Bruno Collin ütles väljaandele Politico, et Briti ametivõimud ei tunne Hiina kaupade maksupettuse vastu huvi, kuna probleem Ühendkuningriiki ei puuduta ja kaubad müüakse maha teistes riikides. Collin juhtis eelmisel aastal operatsiooni „Kaheksajalg“, mis tuvastas, et Briti sadamates hinnatakse Hiina importkaubad viis kuni kümme korda alla. Kui Prantsusmaa toll brittidelt abi ja infot palus, andsid briti ametnikud Collini sõnul vaid uduseid vastuseid. „Nad ei teinud mingeidki jõupingutusi,“ ütles Collin.