Euroopa Parlament nõudis Hiinalt repressioonide lõpetamist. Riigi võimud on vangistanud koonduslaagritesse ligi miljon uiguuri

Euroopa Parlamendi liige Urmas Paet, kes oli üks kiireloomulise resolutsiooni ettepaneku tegijatest, ütles oma sõnavõtus, et viimastel aegadel kipub rahvusvaheline tähelepanu inimõiguste ulatuslikelt rikkumistelt Hiinas hajuma. "Sellel on peamiselt pragmaatilised majanduslikud põhjused. See ei peaks aga nii olema, sest riik, kes soovib maailmas majanduslikku ülemvõimu, jätkab oma inimeste õiguste rikkumist," lisas ta.

ÜRO ekspertide sõnul hoitakse kuni miljonit uiguuri kinni nn ümberõppelaagrites. Etniliste rühmade inimeste kinnipidamine Xinjiangi piirkonnas on hoogustunud alates möödunud aasta märtsist.

"Salajastes ning tugeva valve all olevates laagrites on kinnipeetud isoleeritud oma peredest ning neid sunnitakse käima indoktrinatsiooniloengutes, mis inimõiguste kaitse organisatsioonide sõnul on ajupesu," ütles Paet. "Julgeolekujõud koguvad tervisekontrolli käigus uiguuridelt DNA-proove ning paigaldavad nende sõidukitesse ja mobiiltelefonidesse GPS-jälgimissüsteeme, korraldavad läbivaatusi ning osadesse kodudesse on üles seatud ka jälgimiskaamerad," ütles ta.

Paet lisas, et kahtlustuse alla võidakse sattuda ka siis, kui reisitakse välismaale või kui omatakse kontakti väljaspool Hiinat elavate inimestega. "Kinnipidamislaagritesse saadetutele ei võimaldata õiglast kohtupidamist. Osad inimesed peavad laagrites veetma kuid, kuivõrd see on Hiina võimude otsustada, millal keegi on piisavalt ”muutunud"," ütles ta ning lisas, et Hiina valitsus eitab ümberharimislaagrite olemasolu, kuid tegelikkuses laiendab neid veelgi.