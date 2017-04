Euroopa Liit võttis vastu Brexiti läbirääkimiste raamistiku

Euroopa Ülemkogu alaline eesistuja Donald Tusk säutsus pärastlõunal oma Twitteri kontol, et suunised võeti vastu ühehäälselt. „Euroopa Liidu 27 kindel ja õiglane poliitiline mandaat Brexiti kõnelusteks on valmis,“ teatas ta.

Guidelines adopted unanimously. EU27 firm and fair political mandate for the #Brexit talks is ready. #EUCO— Donald Tusk (@eucopresident) April 29, 2017