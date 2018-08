Euroopa Liit tegi brittidele ettepanku sõlmida „eksklusiivne lepe”

Euroopa Liit otsustas avaldusega esineda pärast seda, kui Suurbritannia peaminister Theresa May avaldas arvamust, et leppeta Euroopa Liidust väljaastumine oleks küll raske, aga mitte katastroof, vahendab uudisteagentuur AFP.

„Vaadake, mida ütles WTO juht. Tema sõnul oleks leppeta Brexit keeruline, aga mitte maailmalõpp,” ütles May, märkides, et tema valitsus on tegemas ettevalmistusi, et ka blokist leppeta lahkumist saadaks edu.

Euroopa Liidu pealäbirääkija märkis pressikonverentsil Saksamaal koos välisminister Heiko Maasiga, et blokk on valmis pakkuma brittidele partnerlust, mille sarnast ei ole sel veel ühegi kolmanda riigiga. „Oleme selleks valmis,” ütles ta.

Michel Barnieri sõnul hõlmaks seesugune partnerlus endast ulatuslikku vabakaubanduslepet ja tiheda lennunduse ja julgeolekualase koostöö garanteerimist, aga nõuaks tööjõu, teenuste, kaupade ja kapitali vaba liikumist. „Ühisturg tähendab ühisturgu,” rõhutas ta.