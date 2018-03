Euroopa Liit: on ülimalt tõenäoline, et närvimürgirünnaku eest Suurbritannias vastutab Venemaa

Euroopa Liidu liidrid nõustusid Ühendkuningiigi valitsusega, et on ülimalt tõenäoline, et närvimürgirünnaku eest Inglismaal vastutab Venemaa.

Pärast kohtumist Brüsselis tehtud avalduses teatas Euroopa Ülemkogu, et sellele ei ole alternatiivset usutavat seletust, vahendab BBC News.

Euroopa Liit kutsus oma suursaadiku Moskvas konsultatsioonidele.

Suurbritannia peaminister Theresa May ütles, et Salisbury mürgitamine on osa Venemaa Euroopa-vastase agressiooni mustrist.

Moskva eitab oma süüd rünnakus endise spiooni Sergei Skripali ja tema tütre vastu 4. märtsil.

„Me seisame tingimusteta solidaarsuses Ühendkuningriigi kõrval selle tõsise väljakutse ees meie jagatud julgeolekule,” öeldakse Euroopa Ülemkogu avalduses.

May teavitas eile Euroopa Liidu teisi liidreid Skripalide mürgitamisest Salisburys ja rääkis tõenditest, mis Ühendkuningriigil Venemaa vastu on, sealhulgas kasutatud kemikaali tuvastamisest novitšoki tüüpi närvimürgina ja andmetest, et Venemaa on tootnud seda ainet viimase kümne aasta jooksul.

Leedu president Dalia Grybauskaitė on öelnud, et kaalub Suurbritannia eeskuju järgimist ja Vene spioonide riigist väljasaatmist.

Kreeka peaminister Alexis Tsipras ütles aga, et tahab Suurbritanniale solidaarsust väljendada, aga „me peame selles küsimuses ka vastutustundlikud olema”.

„Venemaa korraldas jultunud ja hoolimatu rünnaku Ühendkuningriigi vastu,” ütles May Brüsselisse saabudes. „On selge, et Vene oht ei hooli piiridest ning intsident Salisburys oli Venemaa Euroopa ja tema lähinaabrite alates Lääne-Balkanist kuni Lähis-Idani vastase agressiooni muster.”