Euroopa Liit Mayle: uusi järeleandmisi ilmselgelt tulla ei saa

Tippkohtumisel Brüsselis püüdis May veenda 27 Euroopa Liidu valitsusjuhti hakata välja töötama uut ja õiguslikult siduvat tagastiste kava, mis võib olla määrava tähtsusega, et võita üle leppe suhtes kriitilisi hääli ja saada sellele seadusandliku kogu heakskiit kodumaal, vahendab ajaleht The New York Times.

Aga hoolimata Euroopa juhtide rahustada püüdvatest sõnadest brittidele, anti Mayle mõista, et tema ideede pakett on liiga ebamäärane ja talle ei antud ka ühtki lubadust uute kohustuste võtmisest, mis May arvates võiks aidata tal kodumaal ummikseisust välja murda.

„Uusi õiguslikult siduvaid kohustusi ei hakata kehtestama,” ütles Euroopa Komisjoni president Jean-Claude Juncker, lisades, et „see on ilmselge”. Tema sõnul võib teatud küsimusi täpsustada, „aga mingeid läbirääkimisi toimuma ei saa”.