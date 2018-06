Euroopa Liit jõudis öö läbi kestnud läbirääkimistel sisserändealase kokkuleppeni

Saksamaa liidukantsleri Angela Merkeli sõnul lepiti kokku ka tugevamas sisemises kontrollis, et mitte lasta varjupaigataotlejatel vabalt valida, millises Euroopa Liidu riigis nad varjupaika taotlevad.

Itaalia keeldus varem allkirjastamast igasugust ühisotsust, mis sisaldas ka Brexitit ja julgeolekut puudutavaid punkte, kui teised Euroopa Liidu riigid ei nõustu kompromissiga sisserände valdkonnas.

Merkel ütles, et on optimistlik selle suhtes, et Euroopa Liit jätkab tööd sisserändeprobleemide lahendamiseks pärast hea signaali saatmist ühise seisukoha kokkuleppimisega. „Meil on veel palju teha erimeelsuste ületamiseks,” ütles Merkel.

Prantsusmaa president Emmanuel Macron ütles, et võitjaks jäi Euroopa koostöö. Ta lisas, et Euroopa peab sisserändesurve all elama veel pikka aega. Sellele väljakutsele tuleb Macroni sõnul vastu astuda oma väärtustele truuks jäädes.

Hollandi peaministri Mark Rutte sõnul liigub Euroopa sisserändeväljakutsetega tegeledes edasi samm-sammult ning kokkulepe oli vajalik.

Itaalia peaminister Giuseppe Conte ütles, et Itaalia ei ole enam üksi võitluses ebaseadusliku sisserändega Põhja-Aafrikast ja Lähis-Idast.