Euroopa Liit asus Poolat vastuolulise kohtureformi eest karistama

Euroopa Komisjon alustas täna rikkumisprotseduuri Poola vastu, mille valitsus üritab uute seadustega võtta riigi kohtutelt sõltumatuse.

Varssavil tuleb süüdistusele kohtute sõltumatuse õõnestamisest vastata järgneva kuu aja jooksul, vahendab uudisteagentuur Reuters.

Euroopa Liit väljendas rahulolematust president Andrzej Duda otsusega allkirjastada seadus, mis võimaldab justiitsministril nimetada ametisse ja vabastada tavakohtute juhte. Küll aga tervitati riigipea nädalatagust otsust vetostada kaks ülejäänud eelnõu, mis võimaldanuks valitsusel ülemkohtu koosseisu üle otsustada.

Komisjoni asepresident Frans Timmermans saatis reedel kirja Poola välis- ja justiitsministrile ettepanekuga taasalustada dialoogi. Ta ütles kolmapäeval, et Komisjon võib käivitada artikli 7, mis lubab võtta Euroopa Liidu Ülemkogus hääleõiguse riikidelt, kes rikuvad ühenduse alusväärtusi. Varem ei ole seda artiklit rakendatud ühtegi korda.

Valitseva euroskeptilise ja konservatiivse Seaduse ja Õigluse Partei väitel on reformi vaja selleks, et muuta kohtusüsteem rohkem vastutavaks rahva ees ja muuta logisev süsteem tõhusamaks. Kriitikute sõnul seab see aga ohtu kohtunike sõltumatuse.