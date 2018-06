Euroopa Liidu riikide lepe viib immigrantide kiirema deporteerimiseni

Loe veel

14 riiki, kellega Merkeli juhitaval Saksamaal õnnestus kokkulepe saavutada, olid Ungari, Poola, Tšehhi, Belgia, Prantsusmaa, Eesti, Läti, Leedu, Taani, Luksemburg, Holland, Portugal ja Rootsi.

Euroopa Liidu riigid leppisid ööl vastu reedet 10-tunniseks veninud arutelul kokku, et Euroopasse luuakse kinnised migrantsioonikeskused, kus hakataks tegelema asüülitaotlejate avalduste läbivaatamisega. Ka lepiti kokku, et Euroopa Liit alustab vastuvõtukeskuste loomiseks läbirääkimisi Põhja-Aafrika riikidega. Küll aga võib Põhja-Aafrika riikide nõusse saamine osutuda keeruliseks: näiteks Maroko teataski juba neljapäeval, et ei ole ideega päri.