Euroopa laienemisvolinik Johannes Hahn Tallinnas: loodetavasti saab järgmiseks EL-iga viisavabaduse Kosovo

Täna andis Tallinnas pressikonverentsi Euroopa Komisjoni naabruspoliitika ja laienemisvolinik Johannes Hahn, kes kõneles euroliidu ja naaberriikide suhete tulevikust.

Hahn märkis, et EL on viimase aasta jooksul toetanud EL-i välistes Ida-Euroopa riikides üle 600 valitsusvälise ühenduse. Edasisi eesmärke tutvustades märkis volinik, et komisjoni põhieesmärk on leida viise, kuidas kodanike elu käegakatsutavas mõttes parandada. Üks muudatusi puudutab väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele antavaid laene, mida edaspidi võib anda ka kohalikes valuutades. Ambitsioonikamate tulevikueesmärkide seas mainis Hahn üleeuroopalise transpordivõrgu laiendamist 2030. aastaks ka naaberriikidesse.

Vastuseks küsimusele, milline riik saab EL-iga viisavabaduse järgmisena (pärast Gruusiat ja Ukrainat), ütles Hahn, et tema lootuste järgi on selleks riigiks Kosovo.

Vastuseks Moldova ajakirjaniku küsimusele, kui suurt muret tekitavad EL-is Moldova sisepoliitilised arengud, nentis Hahn, et president Igor Dodoni ja valitsuse vastasseis (loe ülevaadet siit) ei ole riigi huvides. Lääne-Saksamaal sündinud volinik lisas, et on alati pidanud vabaduses sündmist privileegiks, kuna vaid 60 kilomeetrit ida pool sündides oleks olukord olnud teine.

"Mina isiklikult tajun endal moraalset kohustust aidata kõigil inimestel oma elutingimusi parandada, ka mitmed oma elus tehtud valikud olen langetanud sellest kaalutlusest lähtuvalt," ütles Hahn. "Tunneme endal kohustust aidata tavalisi inimesi, aga muidugi tähendab see ka koostööd nende valitsusega. Valitsusi on vaja. Aga oleme ka oma õppetunnid saanud - edaspidi hoolitseme, et lihtsad inimesed meie tegevust mõistaksid. Me ei taha, et arvataks, nagu me toetaks mõne riigi valitsust - me toetame nende kodanikke."