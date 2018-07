Euroopa Komisjoni president Juncker kannatab ishiase all

Üks Euroopa Komisjoni presidenti Jean-Claude Junckerit eile Brüsselis talutanutest oli Hollandi peaminister Mark Rutte, kelle sõnul on Junckeril seljahäda.

„Nii palju, kui mina tean, ei ole tal tõsiseid terviseprobleeme, aga tal on juba mõnda aega seljaprobleem,” vahendab Rutte sõnu flaami ringhääling VRT.

Ajakirjaniku küsimusele, kas see oligi põhjus, mis Juncker peaaegu ümber kukkus, vastas Rutte: „Junckeril on hea tuju, aga tal on juba mõnda aega seljaprobleem. Muus osas arvan ma, et peate Euroopa Komisjoni poole pöörduma, et rohkem informatsiooni küsida. Mida ma tean, on see, et see ei ole kuidagi eluohtlik.”

Teise Junckerit toetanud riigimehe, Portugali peaministri António Costa sõnul kannatab Euroopa Komisjoni president ishiase või songa all.

Juunis ütles Juncker ise Iirimaa parlamendis, et kannatab ishiase all, mis tekitab probleeme kõndimisega.

Pärast raskustega trepist alla tulekut ütles Juncker Dublinis, et ei ole purjus, kuid mõnikord on tal raskusi kõndimisega autoõnnetuses saadud ishiase tõttu.

„Ma eelistaksin purjus olla,” lisas Juncker.