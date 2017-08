Euroopa komisjon: Poola pole pakkunud ühtki lahendust, et jääda õigusriigi mallide juurde

Euroopa komisjoni asepresident Frans Timmermans avaldas neljapäeval, et Poola pole pakkunud ühtki lahendust, millega riik vastaks Euroopa murele kohtusüsteemi reformi osas.

Timmermans, kes juhib Euroopa Liidu uurimist, mis heidab Poola valitsusele ette, et see on sekkunud kohtute puutumatusse, nentis, et Poola pole astunud ühtki sammu, mis tagaks kohtute sõltumatuse. Ta jätkas avalduses, et Euroopa on valmis kasutama kõiki seaduslikke mehhanisme, et vältida riigi kaugenemist demokraatlikest väärtustes.

Poola parlament algatas juuli keskpaigal kohtute reformkava, milles saab valitsev partei sekkuda kohtute tegevusse sundides kohtunikke ametist taanduma või neid pensionile jääma. Riigi president Andrzej Duda pani neljast seadusest kahele veto. Juuli lõpus ähvardas Timmermans Poolat artikliga 7, mis külmutaks Poola hääleõiguse Euroopa protseduuridel.