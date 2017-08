Euroopa Komisjon kutsub kokku mürgimunade alase ministrite kohtumise

Euroopa Komisjoni tervise ja toiduohutuse volinik Vytenis Andriukaitis kutsus kokku ministrite ja riiklike järelevalveorganite kohtumise, et arutada mürgimunade skandaali, mis on viinud liikmesriikide vahelise vastastikuse näpuga näitamiseni.

Pärast mõõdukalt mürgise fiproniili jälgede leidmist munadest on pinged tekkinud Belgia, Hollandi ja Saksamaa põllumajandusministrite vahel, vahendab Reuters.

Kui algselt kritiseeriti välismaalt Belgia toiduohutuse järelevalveorganit liiga aeglase tegutsemise eest pärast fiproniilist teada saamist, siis kolmapäeval ütles Belgia põllumajandusminister, et liiga aeglased reageerijad olid hoopis hollandlased.

„Süüdistamine ja häbistamine ei vii meid kuhugi ja ma tahan selle lõpetada,“ ütles Andriukaitis.

Andriukaitise sõnul loodab ta asjaomaste ministrite ja riiklike toiduohutuse järelevalveorganite esindajate kohtumise kokku kutsuda enne septembri lõppu.

„Me peame tegema koostööd, et võtta õppust ja liikuda edasi, selle asemel, et kaotada energiat näpuga näitamisele,“ ütles Andriukaitis.

Euroopa poeriiulitelt on ära korjatud miljoneid mune. Mõned riiklikud järelevalveorganid on väljendanud muret, et paljud mürgitatud munad on jõudnud toiduahelasse, peamiselt valmistoodetes, näiteks küpsistes ja kookides.

Loe veel

Kuigi negatiivsete mõjude ilmnemiseks tervisele peaks ära sööma suure koguse mürgitatud mune, peetakse fiproniili mõõdukalt mürgiseks ning see võib inimestel tekitada elundikahjustusi.

Fiproniili kasutatakse laialdaselt lemmikloomade puukide ja kirpude tõrjeks, kuid selle kasutamine toiduahelas, näiteks lautade puhastamiseks on keelatud.

Hollandi võimud vahistasid neljapäeval kaks skandaali keskmes oleva ettevõtte direktorit, keda kahtlustatakse rahva tervise ohtu seadmises ja keelatud pestitsiidide omamises.