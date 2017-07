Euroopa Komisjon: kui Poola kohtusüsteemi reformidega jätkab, kaotab ta EL-is hääleõiguse

Euroopa Liit astub viivitamatult samme Poolalt hääleõiguse äravõtmiseks, kui Poola jätkab riigi kohtusüsteemi problemaatiliste reformidega, teatas Euroopa Komisjoni asepresident Frans Timmermans kolmapäeval.

Timmermans ütles, et tervitab kahe kohtureformiseaduse vetostamist Poola presidendi Andrzej Duda poolt, kuid märkis, et kaks ülejäänud seadust on juba vastu võetud, vahendab AFP.

„Komisjoni soovituses palutakse Poola võimudel jätta tarvitusele võtmata meetmed ülemkohtu kohtunike vabastamiseks või pensionile minekule sundimiseks. Kui selline meede tarvitusele võetakse on komisjon valmis käivitama viivitamatult artikli 7 protseduuri,“ ütles Timmermans.

Artikkel 7 on seni kasutamata Euroopa Liidu protsess, mis on mõeldud õigusriigi säilitamiseks. Selle järgi võidakse külmutada riigi hääleõigus Euroopa Liidu ministrite kohtumistel.

„Viimasel nädalal on Poolas mõned asjad muutunud ja mõned asjad mitte,“ ütles Timmermans. „Me peame tunnustama ja tervitama, et president Duda on teatavaks teinud oma otsuse vetostada neljast seadusest kaks. Fakt, et kaks neljast seadusest on allkirjastatud ja ülejäänud kahega töö jätkub, tähendab, et me peame selgelt väljendama oma muret värskes õiguslikus soovituses.“