Euroopa Komisjon: Kataloonia referendum ei olnud seaduslik, aga vägivald ei ole poliitikavahend

Euroopa Komisjon teatas täna, et Kataloonia pühapäevane iseseisvusreferendum ei olnud seaduslik, kuid kutsus samas Hispaania valitsust avatud dialoogile, sest vägivald ei saa olla poliitikainstrument.

„Hispaania põhiseaduse järgi ei saa eilne hääletus Kataloonias seaduslik olla,“ teatas Euroopa Komisjoni peamine kõneisik Margaritis Schinas pressikonverentsil Reutersi vahendusel.

„See on Hispaania siseasi, millega tuleb tegelda põhiseadusliku korra järgi Hispaanias,“ ütles Schinas, lisades, et on aeg ühtsuseks ja dialoogiks, mitte vägivallaks.