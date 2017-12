Euroopa Komisjon käivitas Poola vastu hääleõiguse võimaliku äravõtmise protsessi

Euroopa Komisjon astus täna pretsedenditu sammu ja käivitas Poola vastu Euroopa Liidu lepingu artikli 7, suurendades sellega survet Varssavile kohtusüsteemi ebademokraatlikuks peetava reformi pärast.

See samm tähendab, et Euroopa Komisjon tahab liikmesriikidelt deklaratsiooni, kas õigusriik on Poolas ohus, vahendab Poola Raadio.

Protseduurireeglite järgi võib neljaviiendikuline enamus ehk 22 Euroopa Liidu liikmesriiki nüüd otsustada, et on olemas Euroopa Liidu põhiväärtuste tõsise rikkumise oht.

Nüüd astutud samm ei tähenda, et Poola vastu kehtestatakse sanktsioonid. Karistusmeetmeid Varssavi vastu tuleks toetada ühehäälselt. Näiteks Poola mõttekaaslane paljudes küsimustes Ungari on teatanud, et ei toeta sanktsioone.

Poola valitsev Seaduse ja Õigluse partei (PiS) on teatanud, et põhjalikke muudatusi on vaja kommunistliku mineviku rüvetatud ebatõhusa ja mõnikord korruptiivse kohtusüsteemi reformimiseks, süüdistanud kohtunikke, et nad on eliit, omakasu peal väljas klikk, mis on sageli tavakodanike probleemidest irdunud.

Reformi vastased süüdistavad aga PiS-i eesmärgis täita kohtud omale lojaalsete inimestega, lõhkudes sellega õigusriigi.