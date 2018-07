Euroopa Komisjon: Junckeril oli eriti valulik ishiasehoog, küsimus purjus oleku kohta on maitsetu

Euroopa Komisjon teatas, et selle president Jean-Claude Juncker võtab rohtu ägeda jalavalu vastu, mis pani ta NATO tippkohtumise ajal tuikuma, ning kinnitas, et Juncker ei olnud purjus.

See oli „eriti valulik ishiasehoog, millega kaasnesid krambid”, teatas Euroopa Komisjon, vahendab BBC News.

Ajakirjaniku küsimusele, kas Juncker oli purjus, vastas komisjoni pressiesindaja, et küsimus on „enam kui maitsetu”. „Ma ei arva, et see on elegantne, ma ei arva, et see on aus,” ütles komisjoni esindaja.

Pärast hoogu käis Juncker pressiesindaja sõnul normaalselt õhtusöögil ja siis valu kadus. „Tema programm on täielik. Tema programm pole üldse muutunud,” ütles pressiesindaja.