Euroopa Komisjon: Brexiti-läbirääkimiste esimeses faasis on saavutatud piisav edasiminek

Euroopa Komisjon soovitas Euroopa Ülemkogul teha järelduse, et Suubritannia Euroopa Liidust lahkumise läbirääkimiste esimeses faasis on saavutatud piisav edasiminek.

Nüüd on 15. detsembril koguneva Euroopa Ülemkogu otsustada, kas edasiminek on piisav läbirääkimiste liikumiseks teise faasi, teatab Euroopa Komisjon.

Euroopa Komisjoni hinnang põhineb ühisraportil, mille kiitsid heaks komisjoni ja Ühendkuningriigi valitsuse läbirääkijad ning mida toetas Suurbritannia peaminister Theresa May kohtumisel Euroopa Komisjoni presidendi Jean-Claude Junckeriga.

Komisjon on rahul, et edasiminek on saavutatud kolmes peamises prioriteetses valdkonnas – kodanike õiguste, Iirimaa ja Põhja-Iirimaa vahelise piiri ning finantskokkuleppe asjus. Komisjoni läbirääkija on taganud, et Suurbritannias elavate Euroopa Liidu kodanike eluvalikud jäävad kaitstuks. Ühendkuningriigis elavate Euroopa Liidu kodanike ja Euroopa Liidus elavate Ühendkuningriigi kodanike õigused jäävad pärast Ühendkuningriigi Euroopa Liidust lahkumist samaks. Komisjon on taganud ka selle, et administratiivprotseduurid on odavad ja lihtsad.

Ühendkuningriik on komisjoni teatel nõustunud, et Euroopa Liidu 28 liikmesriigi võetud kohustustest peab kinni ka Ühendkuningriik.

Iirimaa ja Põhja-Iirimaa piiri osas tunnistab Ühendkuningriik unikaalset olukorda Iirimaa saarel ja on võtnud märkimisväärseid kohustusi „kõva piiri” vältimiseks.