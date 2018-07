Euroopa Komisjon avas internetiküsitluse kellakeeramisest loobumise kohta

Euroopa Komisjon otsustas mitmete sooviavalduste järel Euroopa Parlamendilt ja teatud liikmesriikidelt uurida kodanike arvamust praeguse Euroopa Liidu suveajakorralduse kohta ja hinnata, kas seda tuleks muuta.

Kõik Euroopa Liidu kodanikud, huvigrupid ja liikmesriigid võivad soovi korral selle kohta arvamust avaldada, täites ankeedi, mis on internetis üleval kõigis Euroopa Liidu ametlikes keeltes.

Vastaja peab ankeedis esitama oma nime ja e-postiaadressi ning elukohariigi. Samuti tuleb anda luba vastuse avaldamiseks vähemalt anonüümselt.

Küsitluse juures rõhutatakse, et ühine aeg on siseturu toimimise seisukohalt väga tähtis ning küsitakse arvamust suveajast loobumise ja selle põhjuste ning ka selle kohta, kumma aja juurde tuleks jääda. Lõpus on ka võimalus vabalt oma arvamust avaldada.

Küsitlusele saab vastata kuni 16. augustini.