Euroopa Komisjon astus esimese sammu Itaalia karistamiseks liigses puudujäägis eelarve pärast

Itaalia asepeaminister Matteo Salvini ütles ajakirjanikele, et jääb veendunuks valitsuse eelarveplaanide õigsuses, ja teatas, et asja juurde tullakse tagasi aasta pärast.

Euroopa Liidu jaoks on probleem võlgades riigi eelarvepuudujäägi tõstmine 2,4 protsendile SKT-st valitsuse populistlike plaanide rahastamiseks.

Itaalia on euroala suuruselt kolmas majandus, mille võlg on aga üle kahe triljoni euro ehk 131 protsenti SKT-st. Elaniku kohta teeb see umbes 37 000 eurot.