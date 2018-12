Euroopa Kohus: Briti valitsusel on soovi korral õigus Brexit peatada

Kuna seni puudus selles küsimuses juriidiline selgus, oli tegu võiduga Suurbritannia poliitilistele jõududele, kes toetavad uue euroreferendumi korraldamist enne 29. märtsil eesseisvat väljumist. Euroopa Kohus alustas küsimuse menetlemist rühma Šotimaa poliitikute avalduse põhjal.

Homme peaks Briti parlamendi alamkojas toimuma otsustav hääletus peaminister Theresa May ja EL-i vahel kokku lepitud lahkumislepingu üle.

Briti meedia hinnangul ootab Mayd hääletusel lüüasaamine, mille järel loodavad europooldajad uut referendumit ja eurovastased kas paremat lahkumislepingut või leppeta lahkumist. Riigi võimalikest tulevikustsenaariumitest võib pikemalt lugeda siit.

Päev enne hääletust jätkuvad spekulatsioonid, et May võib viimasel hetkel otsustada hääletuse edasi lükata, et leppele täiendavat toetust koguda.