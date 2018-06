Eile jõudis meediasse 28.-29. juunil toimuva Euroopa Ülemkogu töödokument, kus tehakse ettepanek luua väljaspoole EL-i „regionaalsed maaletuleku platvormid”. Lihtsamalt öeldes tähendab see vastuvõtukeskusi, kus hakatakse asüülitaotlusi menetlema ja õigustatud pagulasi tavalistest sisserändajatest eraldama. Tähtsaim erinevus on, et edaspidi tehtaks seda Euroopa asemel Aafrikas või Lähis-Idas, leevendades nii migratsioonisurvet Euroopale.