Euroopa hübriidohtude vastase keskuse asutamise juures Helsingis külvab oma seminariga segadust Johan Bäckman

Helsingis kirjutatakse teisipäeva pärastlõunal alla Euroopa hübriidohtude vastase oivakeskuse asutamisdokumendile. Helsingis on aga samal ajal segadust külvamas skandaalne dotsent Johan Bäckman, kes korraldab oma seminari, mille peaesineja on Vene ideoloog Aleksandr Dugin.

Keskuse asutamisdokumendile kirjutavad lisaks Soomele alla USA, Saksamaa, Prantsusmaa, Hispaania, Suurbritannia, Rootsi, Poola ja Balti riigid, vahendab Yle Uutiset.

„See on klassikaline näide infomõjutamise kohta. Tuuakse välja konkureeriv ühendus, millel on peaaegu sama nimi,“ kommenteeris Soome valitsuskantselei kommunikatsioonijuht Markku Mantila.

Mantila viitab sellele, et Bäckman on asutanud ühenduse, mille nimi on Euroopa hübriidohtude vastase keskuse omaga väga sarnane.

Bäckmani seminarikutse ongi selle saanutes hämmastust tekitanud. Yle andmetel on Helsingi saatkondadest Soome võimudega ühendust võetud, sest diplomaadid on kahelnud selle ehtsuses.

„Ma olen oma rõõmuks märganud, et Bäckmani üritust tähele pannud on meilt küsinud, mis see on. Üks diplomaat oli minuga otse ühenduses,“ rääkis Mantila.

Mantila juhtis tähelepanu sellele, et Bäckman korraldab ürituse hotelli Kämppi Kansallissalis (Rahvussaalis), mis inglise keeles on National Hall.

„See kõlab loomulikult üsna peenelt ja pidulikult. Väga osav informatsioonioperatsioon on see,“ nentis Mantila.