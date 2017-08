Euroopa ajakirjanike liidu juht taunis Eesti otsust Vene propagandaajakirjanikke eesistumise üritusele mitte lasta

Vene riikliku uudisteagentuuri Rossija Segondja peatoimetaja Margarita Simonjan kiitis täna Euroopa Ajakirjanike Föderatsiooni (EFJ) peasekretäri Ricardo Ricardo Gutiérrezi, kes taunis Eesti otsust mitte akrediteerida järgmisel kuul Tallinnas toimuvale Euroopa Liidu välisministrite mitteametlikule kohtumisele propagandakanali ajakirjanikke.

Eesti kui Euroopa Liidu eesistujariik korraldab ürituse 7. ja 8. septembril Tallinnas. Gutiérrez küsis eile Twitteris, miks ei lubata Vene ajakirjanikke Eestisse üritust kajastama ning nimetas seda "tsensuuriks".

Why is @EU2017EE declining Russian journalists' requests for accreditation to the 7-8 September #EU informal meeting in Tallinn?#Censorship — Ricardo Gutiérrez (@Molenews1) August 24, 2017

„Eesti ametiasutused jätavad endale õiguse mitte akrediteerida ega käsitleda meediaväljaannetena kanaleid (Rossija Segodnja kontserni kanalid), mille toimetused ei ole sõltumatud ja mis ei järgi head ajakirjandustava. Sama põhimõte kehtib ka Eestis läbiviidavate eesistumisürituste puhul,“ kommenteeris juhtumit Eesti ELi eesistumise pressimeeskond.

Eesti pool rõhutab, et valitsuselt juhiseid saavad toimetused ei ole sõltumatud. „Tegemist ei ole vaba ajakirjandusega, vaid propagandaga. Praktika on kinnitanud, et need kanalid ei järgi head ajakirjandustava ja edastatud sõnumeid avaldatakse kas poolikul või tendentslikul kujul.“

Kolm Rossija Segondja ajakirjanikku taotlesid kohtumise ajaks akreditatsiooni, kuid ei saanud seda. Vene riikliku infoagentuuri väitel on tegu esimese korraga, kus neil keelatakse juurdepääs ELi egiidi all toimuvale ministrite tasandi kohtumisele.

„On väga rahuldustpakkuv, et lisaks Eestile on Euroopa Liidus paarkümmend teist riiki. Nagu näha, on paljud neist üsna mõistlikud. Erilise tänu avaldaksin härra Gutiérrezile, kes riskis moega mitte kaasa minna ja astus Euroopa sõna vabaduse eest välja,“ sõnas Simonjan propagadakanali allharule Sputnik.

Euroopa Ajakirjanike Föderatsiooni peakorter asub Brüsselis ning seda on tunnustanud Euroopa ajakirjanike hääle esindajana nii Euroopa Liit kui ka Euroopa Nõukogu.