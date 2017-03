Eurogrupi juht Dijsselbloem: Lõuna-Euroopa kriisiriigid kulutasid raha jookidele ja naistele

Eurogrupi president, hollandlane Jeroen Dijsselbloem seisab silmitsi üleskutsetega tagasi astuda, sest väitis, et Lõuna-Euroopa kriisiriigid kulutasid raha jookide ja naiste peale, enne kui teised neid aitasid.

„Sotsiaaldemokraadina omistan ma solidaarsusele erakordset tähtsust. On ka kohustused. Ei saa kulutada kogu raha jookidele ja naistele ja siis abi paluda,“ ütles Dijsselbloem esmaspäeval avaldatud intervjuus Saksa ajalehele Frankfurter Allgemeine Zeitung, vahendab EUobserver.

Teisipäeval toimunud kuulamisel Euroopa Parlamendi ees küsiti Dijsselbloemilt, kas ta on selle eest vabandanud. „Ei, kindlasti mitte. See ei ole see, mida ma ütlesin,“ vastas Dijsselbloem.

Kui aga Kataloonia vasakrohelisi esindav Ernest Urtasun teda tsiteeris, ütles Dijsselbloem: „Ma tean oma avaldust, see tuli sellest suust.“

„Ma tegin väga selgeks, et solidaarsus käib koos tugevate kohustuste ja vastutusega ning vastasel juhul solidaarsus ei püsi,“ ütles Dijsselbloem. „Ei saa säilitada avalikku toetust solidaarsusele, kui see ei tule koos kohustuste ja vastutuse ning kõigi poolte jõupingutustega.“

Portugali valitsus teatas teisipäeval, et Dijsselbloemi avaldus on absoluutselt vastuvõetamatu, ja kutsus teda tagasi astuma.

Dijsselbloemi ametikoha seadis kahtluse alla ka Euroopa parlamendi Sotsialistide ja Demokraatide Progressiivse Alliansi juht Gianni Pittella Itaaliast.

„See ei ole esimene kord, kui Jeroen Dijsselbloem väljendab arvamusi, majanduslikke ja poliitilisi seisukohti, mis on avalikult vastuolus Euroopa progressiivse pere kursiga,“ ütles Pittella.

Hispaania rahandusminister Luis de Guindos ütles, et Dijsselbloemi kommentaar ei olnud õnnestunud, kuid ta on kindel, et Dijsselbloem kahetseb seda.

Dijsselbloemi erakond Tööpartei (PvdA) sai Hollandi parlamendivalimistel ränga kaotuse osaliseks ning selle võimalused järgmisse valitsuskoalitsiooni kuuluda on väga väikesed, mistõttu lõpeb ka Dijsselbloemi töö Hollandi rahandusministrina. Tema mandaat eurogrupi juhina lõpeb aga 2018. aasta jaanuaris ja ei ole selgeid reegleid, kas sellel kohal saab olla isik, kes ei ole minister.