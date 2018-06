Ettevaatust, reisijad! Leetriepideemia on Rumeenias tapnud juba kümneid lapsi, iga nädal lisandub 200 nakatunut

Rumeenia nakkushaiguste keskuse teatel on riigis alates 2016. aastast haigestunud 13 700 inimest ja neist 55 on surnud.

Enamik surnuid on vaktsineerimata lapsed ja imikud. Iga nädal lisandub 200 uus haigusjuhtu, vahendab AP.

Bukaresti Matei Balsi nakkushaiguste instituudi laborijuht Alexandru Rafila ütles AP-le, et Rumeenias aitab leetrite levikule kaasa asjaolu, et miljonid rumeenlased töötavad välismaal, puutuvad seal kokku viiruse erinevate tüvedega ja toovad need tagasi kodumaale.

Rumeenias on Euroopa riikidest üks madalamaid leetrite vastu vaktsineerimise näitajaid ehk alla 84%. Maailma terviseorganisatsiooni soovituse järgi peaks see määr olema vähemalt 95%. Rafila sõnul lasub osa vastutusest populaarsetel meelelahutustegelastel, kes propageerivad vaktsineerimata jätmist.